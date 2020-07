Mafia, Giletti tuona sul M5S: "Non ho visto presa di posizione" (Di mercoledì 15 luglio 2020) Giuseppe Aloisi Dopo il giudizio espresso dal boss Graviano sull'operato di Bonafede, Massimo Giletti lamenta la mancata presa di distanze da parte dei grillini Massimo Giletti ha fatto notare che il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede non ha preso le distanze dalle parole del boss Filippo Graviano. Questi, in un'intercettazione che è emersa, ha detto quanto segue sul giornalista televisivo: "Quell'uomo... Di Giletti e quel... di Di Matteo stanno scassando la minchia". Ci si riferisce con ogni eventualità alla polemica scaturita qualche tempo fa tra il ministro grillino ed il magistrato Nino Di Matteo. Tutto era nato attorno alla mancata nomina di Di Matteo come vertice del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Il ministro Bonafede dovette in qualche modo difendersi ... Leggi su ilgiornale

nzingaretti : Tutti uniti contro la mafia. Un abbraccio a Massimo Giletti - La7tv : #inonda Massimo #Giletti commenta le minacce a lui dirette ma sottolinea le frasi del boss Graviano su @Bonafede: '… - La7tv : #inonda Massimo #Giletti: 'Trattativa Stato-Mafia esiste ancora, ne sono convinto' - fragano4 : RT @UltimoUMC: Boss #Mafia Benedetto Capizzi insulta @ritadallachiesa e Massimo #Giletti per scarcerazioni #41bis “E’ colpa loro, se no a q… - fabio_tiberia : RT @erretti42: Stasera santificazione di Giletti eroe della lotta contro la Mafia. E sul banco degli imputati il ministro Bonafede. La ver… -