“Ma che hai alle gambe?”. Ilary Blasi sommersa di critiche: la foto in costume fa notare ciò che non dovrebbe (Di mercoledì 15 luglio 2020) Sempre bellissima Ilary Blasi di nuovo al centro di una delle ultime polemiche social. No, non si parla di interventi chirurgici, ma di quelli alle foto, che possono risultare talmente tanto modificate da sembrare innaturali. Questa è l’accusa che è stata mossa contro la conduttrice: aver allungato a dismisura le gambe da sembrare chilometriche. Le ha modificate davvero? Il dubbio resta e i suoi follower – che comunque le ripetono quanto sia bella e brava – non capiscono come mai abbia deciso di rendere più lunghe quelle gambe che sono già perfette così come sono. Nessuno sa cosa ci sia dietro: Ilary non ci avrà messo mano oppure, con il troppo sole che acceca, avrà modificato con noncuranza. C’è chi dice che ha utilizzato ... Leggi su caffeinamagazine

