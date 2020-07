Lutto per Vasco Rossi: il ricordo sui social emoziona i fan (Di mercoledì 15 luglio 2020) Grande Lutto per Vasco Rossi, il noto cantante ha condiviso suoi social un messaggio di addio per l’amico scomparso, il primo a credere in lui. Foto: Instagram @VascoRossiSi è spento all’età di 79 anni Filiberto Degani, morto a causa del Coronavirus, fu il primo a credere in Vasco Rossi, che lo ricorda commosso sui suoi canali social. Degani fu proprio il primo a ingaggiare Vasco e ne seguì poi i primi passi della sua carriera, fu infatti il responsabile della discoteca Snoopy a Milano, dal 1970 al 2001 Lutto per Vasco Rossi Foto: Instagram @VascoRossiLo Snoopy fu la prima ... Leggi su chenews

Lutto per Vasco Rossi: il rocker di Zocca ha detto addio sui social a Filiberto Degani, il suo primo manager: "Nessuno mouore mai compleamente".

