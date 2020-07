L'Ue: 'Stop agli aiuti di Stato alle imprese che fanno affari nei paradisi fiscali'" (Di mercoledì 15 luglio 2020) Avere legami con i paradisi fiscali extra-europei dovrebbe costare caro alle imprese nell'Ue che sperano di ricevere aiuti di Stato o sostegno finanziario di altro tipo. Lo ha chiesto la Commissione ... Leggi su europa.today

La motogp riparte nel segno di Marc Marquez. Il campione spagnolo è stato il più veloce nella prima sessione di test sul circuito di Jerez de la Frontera dove domenica si correrà il primo gp stagional ...

Per gli operatori telefonici sarà di fatto insostenibile rivolgersi ad operatori “extra Ue” per il 5G. La stretta è conseguenza dell’applicazione del Golden power. Ecco i contenuti del documento che n ...

