L'Ue contro l'Olanda: "Basta con le politiche fiscali aggressive" (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il commissario agli Affari economici Gentiloni: "Le sue regole per attrarre le imprese rischiano di danneggiare la parità di... Leggi su europa.today

La Commissione Ue rilancia la sua offensiva contro l’evasione fiscale delle aziende in Europa ed alza il tiro per colpire quei Paesi che concedono non solo "misure preferenziali" ma che hanno in piedi ...“Ora siamo impegnati nella lotta contro il Covid-19 - ha continuato Nardella -, sperando che, con le opportune misure di sicurezza, gli statunitensi possano tornare al più presto, a cominciare dai ...