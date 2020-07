Lo scandalo del palazzo, Governo agli ordini dei Benetton (Di mercoledì 15 luglio 2020) La società che ha venduto il palazzone che si trova nel centro di Roma, in Piazza Augusto Imperatore, ai Benetton era partecipata (e lo è tuttora) dai Benetton. Si chiama «Investire società di gestione del risparmio spa» e l'11 dicembre 2018 il suo rappresentante, Giacomo Nigro, era presente all'atto di compravendita in quanto l'azienda, che aveva ricevuto l'incarico di gestire il Fondo Immobili Pubblici, controllato dal ministero dell'Economia, doveva procedere alla vendita dell'edificio nel cuore della Capitale. Dall'altra parte del tavolo c'era l'acquirente, l'amministratore delegato della «Edizione Property spa», la società immobiliare della famiglia Benetton. Eppure la Investire Sgr spa, guidata da Arturo Nattino, ha... SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA ... Leggi su iltempo

CarloCalenda : La Ragioneria generale dello Stato esprime 'fortissime perplessità' sullo scandalo del rinnovo per 15 anni delle… - mattiafeltri : #Buongiorno n.780 - 'Autobiografia del populismo' ovvero arrivederci al prossimo scandalo del Trivulzio.… - LegaSalvini : ++ L'ULTIMA VERGOGNA! ++ PIEMONTE, SALVINI: “ENNESIMO SCANDALO, IL GOVERNO BLOCCA IL BONUS PER MEDICI E INFERMIERI”… - AndreaLompio53 : @mariobianchi18 Del tutto d'accordo con te su Genova. Su Autostrade lo scandalo (come x Alitalia) è il costo immen… - Patrixros : RT @LilianaArmato: 'La trattativa segreta del Metropol ha pesato molto sul suo destino politico. Nei mesi in cui teneva banco lo scandalo r… -

Ultime Notizie dalla rete : scandalo del Scandalo calcio portoghese: guai in arrivo per il n.1 del Benfica SportEconomy Lo scandalo del palazzo a Roma: Governo agli ordini dei Benetton

La società che ha venduto il palazzone che si trova nel centro di Roma, in Piazza Augusto Imperatore, ai Benetton era partecipata (e lo è tuttora) dai Benetton. Si chiama «Investire società di gestion ...

Mose, tanti i problemi irrisolti I sindacati: «Pagate gli stipendi»

Ieri un incontro di Cgil, Cisl e Uil con la commissaria Spitz. «Sicurezza per il futuro dei lavoratori». La sabbia e i ponti radio, le procedure pronte per settembre Alberto Vitucci Dopo la festa, toc ...

La società che ha venduto il palazzone che si trova nel centro di Roma, in Piazza Augusto Imperatore, ai Benetton era partecipata (e lo è tuttora) dai Benetton. Si chiama «Investire società di gestion ...Ieri un incontro di Cgil, Cisl e Uil con la commissaria Spitz. «Sicurezza per il futuro dei lavoratori». La sabbia e i ponti radio, le procedure pronte per settembre Alberto Vitucci Dopo la festa, toc ...