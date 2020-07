Lizzano, una messa per contrastare la legge sull’omofobia. La Sindaca si presenta fuori la Chiesa con una bandiera arcobaleno ed il prete chiama i Carabinieri (Di mercoledì 15 luglio 2020) Ieri sera a Lizzano, piccola cittadina pugliese in provincia di Taranto, il parroco Don Giuseppe Zito della Chiesa di San Nicola ha convocato una messa contro l’avanzare della legge sull’omofobia per “difendere la famiglia dalle insidie che la minacciano”. Per fortuna alla messa (secondo alcuni testimoni) avrebbero partecipato solo 9 persone, ma la Sindaca ha comunque voluto prendere le distanze scendendo “in piazza” insieme ad altre persone e – munita di bandiera arcobaleno – si è presentata fuori la Chiesa. Il parroco spaventato ha chiamato i Carabinieri che hanno successivamente identificato tutte le persone ... Leggi su bitchyf

repubblica : Preghiera anti Lgbt in chiesa, la protesta della sindaca: 'Una vergogna' - _Alessio_88 : RT @radio_zek: “Allora indentifichiamo prima chi sta in Chiesa perché #Lizzano è un paese democratico”. Ma quanto si può amare una sindaca… - PepperMate_ : RT @Iperbole_: La Sindaca di Lizzano risponde così al parroco che ha organizzato una veglia omofoba in chiesa stasera. Grandissima. Vorre… - AcquariusF : RT @Iperbole_: La Sindaca di Lizzano risponde così al parroco che ha organizzato una veglia omofoba in chiesa stasera. Grandissima. Vorre… - eroilroscio : RT @Linus2k: Antonietta D’Oria,sindaca di #Lizzano,ricorda ai carabinieri che identificavano manifestanti pacifici contro una veglia in chi… -