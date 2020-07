Lizzano, sindaca difende protesta Lgbt+ contro il parroco e blocca i carabinieri (Di mercoledì 15 luglio 2020) Un paese da nemmeno diecimila abitanti in provincia di Taranto, Lizzano, e una sindaca, Antonietta d’Oria, che difende la prostesta di un gruppo Lgbt+ contro i carabinieri. È successo ieri, 14 luglio, davanti alla chiesa della cittadina, quando la sindaca ha bloccato l'intervendo delle forze dell'ordine chiamate dal parroco che stava dicendo un "rosario per la famiglia" contro, tra le altre cose, il disegno di legge contro l’omotransfobia. Leggi su tg24.sky

