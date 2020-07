LIVE - Bologna-Napoli 0-1 (7' Manolas): ottima gara degli azzurri (Di mercoledì 15 luglio 2020) Premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il LIVE30' - Krejci pesca Barrow in area. Sponda del gambiano per Dominguez, che calcia di prima intenzione: la palla sfila sul fondo. Leggi su tuttonapoli

sportskwkm : Diretta Bologna Napoli streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Se… - sportli26181512 : Serie A, MOVIOLA LIVE: annullati gol a Milan e Bologna: Prosegue il programma del 33esimo turno di Serie A, di segu… - cmdotcom : #SerieA, MOVIOLA LIVE: annullati gol a #Milan e #Bologna - sportli26181512 : LIVE Bologna-Napoli 0-1: la sblocca subito di testa Manolas su angolo di Politano!: LIVE Bologna-Napoli 0-1: la sbl… - Juve18937091025 : RT @fanpage: Gattuso e Mihajlovic seduti vicini in panchina prima della partita #BolognaNapoli -