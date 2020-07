Liti fiscali per 41 miliardi ma le Commissioni tributarie sono senza Pc (Di mercoledì 15 luglio 2020) Le Commissioni sono impreparate ad affrontare la nuova videoudienza «a regime»: dotazioni informatiche inadeguate, con formazione carente per giudici e personale Leggi su ilsole24ore

La stessa cosa non può dirsi – è il malcontento dei professionisti del fisco – per le liti tributarie. Eppure le Commissioni di ogni ordine e grado affrontano contenziosi di un certo peso: nel 2019 ...I due monitor da 50 pollici inviati alla Ctp di Vicenza per svolgere la video-udienza da remoto restano imballati perché oltre a non esserci assistenza per le installazioni, nelle aule mancano le pres ...