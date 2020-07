“L’Italia rischia la bancarotta”, dalla Francia parte l’allarme (Di mercoledì 15 luglio 2020) Mentre i nostri politici perdono tempo a ‘fare il nulla’, un prestigiosissimo quotidiano francese, Le Monde, allerta le imprese di tutta l’Europa: “l’Italia rischia la bancarotta, il 37% delle aziende fallirà da settembre in poi”. Questo è quanto emerge dai dati di Coface, l’assicurazione dei crediti commerciali alle imprese private, che forniscono le dimensioni della gravità della crisi economica e produttiva che colpisce l’eurozona. In Francia i fallimenti aumenteranno del 21%, in Spagna del 22%, nei Paesi Bassi del 36%. I dati risultano meno negativi per la Germania, che con gli investimenti e il piano immediato di “shock economico” varato dal Governo Merkel dovrebbe perdere “solo” il 12% delle aziende. I dati, come riferisce ... Leggi su ilparagone

