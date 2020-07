L’Istat: Italia in deflazione ma non nel Mezzogiorno. A Napoli il record dei rincari: +0,7% (Di mercoledì 15 luglio 2020) L’Istat ha reso noti oggi i dati dell’inflazione delle regioni e dei capoluoghi di regione e comuni con più di 150 mila abitanti, in base ai quali l’Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica delle città e delle regioni più care d’Italia, in termini di aumento del costo della vita. Secondo lo studio dell’associazione di consumatori, in testa alla classifica dei capoluoghi e delle città con più di 150 mila abitanti più care, ci sono Bolzano, Perugia e Napoli, tutte e 3 con un’inflazione pari a +0,7%. L’aumento dei prezzi del carrello della spesa, nonostante l’Italia sia in deflazione, comporta una spesa aggiuntiva, per gli acquisti di tutti i giorni di 144 euro l’anno per una famiglia media. ... Leggi su ildenaro

sole24ore : Italia senza futuro, l’Istat: minimo storico di nascite dall’Unità - Agenzia_Ansa : #Istat conferma che l'Italia è in #deflazione anche a giugno. L'indice dei #prezzi al consumo registra un calo del… - wireditalia : La vera pandemia, in Italia, è l’invecchiamento progressivo della popolazione. - Costanzopaolo : RT @LeoVenez: @fabrizi24462125 @Costanzopaolo @Piu_Europa @emmabonino @CarloCalenda @CostHermanin @piercamillo @carmelopalma @matteodipaolo… - LeoVenez : @fabrizi24462125 @Costanzopaolo @Piu_Europa @emmabonino @CarloCalenda @CostHermanin @piercamillo @carmelopalma… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Istat Italia Le difficoltà economiche rendono l'Italia più 'green'. Report Istat Policymakermag