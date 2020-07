Lista ambientalista, De Magistris: “Lunedì decido”. Spunta la legge per spingerlo a candidarsi (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Scioglierà la riserva lunedì. Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris deciderà allora con chi stare alle prossime regionali. “Se ci sarà una Lista che sia plurale, che abbia la capacità di allargare, con vocazioni ecologiste, ambientaliste, per la tutela dei diritti e della salute. Se dovesse uscire una cosa simile – ha detto oggi – allora potrebbe meritare il voto e probabilmente anche la candidatura di qualcuno che sia vicino”. Il riferimento è tutto alla Lista ambientaLista lanciata da Stop Biocidio che vede in campo comitati, associazioni ambientaliste, Insurgencia, come anche Sinistra italiana, Rifondazione e Comunisti italiani. Ieri la scelta del nome della Lista ‘Terra’, ... Leggi su anteprima24

Liguria. Dannoso per l’ambiente, gli utenti e l’economia del territorio. E’ tutt’altro che positivo il giudizio di Wwf Savona, Assoutenti, Comitato per la salvaguardia del territorio, Comitato Pendola ...

Ex Ds, cattolici e Sardine Il Pd chiude la sua lista per rappresentare tutti

Stasera la direzione dei dem approverà i nove nomi che correranno per un posto da consigliere regionale Tramarin: «Facciamo squadra» Giovanissimi, assieme a navigati capitani di lungo corso. Esponenti ...

