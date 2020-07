“L’infanzia e l’adolescenza non esistono più. Attenzione alla tecnologia, il lockdown ha peggiorato le cose”: l’allarme della psicologa (Di mercoledì 15 luglio 2020) “Se da un punto di vista psicologico l’infanzia e l’adolescenza esistono ancora, da un punto di vista sociologico sono sparite. E la tecnologia ha accelerato questo processo: davanti ad uno schermo non c’è più nessuna differenza tra adulti e adolescenti. E questi ultimi sono molto più svegli di noi, anche in grado di accedere facilmente al dark web“. E’ il parere di Maria Beatrice Toro, psicologa e psicoterapeuta in merito alla notizia di qualche giorno fa sulla “chat dell’orrore” usata da giovanissimi e scoperta per caso dalle forze dell’ordine, nella quale venivano scambiate immagini molto violente e scene di morte, sia di animali che di esseri umani, oltre che pedopornografia. “Nella vita reale – precisa l’esperta ... Leggi su meteoweb.eu

