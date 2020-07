L’Ifab ha deciso: le cinque sostituzioni in vigore anche nella prossima stagione (Di mercoledì 15 luglio 2020) L’Ifab ha deciso: la regola delle cinque sostituzioni durante le partite resterà in vigore anche nella prossima stagione. Del resto, anche il prossimo campionato si svolgerà in un tempo ridotto, cominciando più tardi, e la preparazione estiva non potrà essere quella di sempre. E’ confermato il divieto di interrompere il gioco più di tre volte per squadra, intervallo escluso. Quello del’Ifab è solo un consiglio, naturalmente, dunque occorre attendere la decisione ufficiale della Lega Serie A. OFFICIAL: Five-substitute option extended into 2021 in response to COVID-19 pandemic News release: https://t.co/7TDu0S5JWc Circulars: https://t.co/6MmA3tEFel ... Leggi su ilnapolista

