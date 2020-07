L’idea beauty del giorno: face yoga, 10 mosse facili anti-age per viso e collo (Di mercoledì 15 luglio 2020) TTrattamenti viso: chi sono i facialist delle celeb sfoglia la gallery L’ideale è farlo prima di applicare lo skincare: così si risvegliano i muscoli, si attiva la microcircolazione e gli attivi troveranno le condizioni ottimali per agire. Il face yoga è una buona, anzi ottima idea beauty da provare e possibilmente inserire in maniera costante nella routine. Basta poco, sia in termini di tempi che di sforzi, per vedere risultati in circa dieci giorni. Parola di Linda Rosaschino, esperta e teacher di yoga da Move ... Leggi su iodonna

