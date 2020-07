"Liberate Britney Spears dal padre": nasce il movimento per salvare la popstar (Di mercoledì 15 luglio 2020) Si chiama #FreeBritney il movimento che ha preso piede su Twitter con lo scopo di liberare Britney Spears. L’artista è infatti perennemente sottoposta al padre che ne amministra tutto il patrimonio: dopo i diversi tracolli mentali della cantante, un Tribunale ha affidato la tutela al genitore, Jamie Parnell Spears, che però è descritto come “avido e padrone”. Con l’hashtag #FreeBritney i fan esprimono la loro preoccupazione per la “prigionia” della loro beniamina. Secondo chi da tempo la segue, la cantante non sarebbe in grado di vivere una vita indipendente e libera a causa di quel vincolo legale. Dopo aver ottenuto la custodia della figlia nel 2008, Jamie Parnell Spears avrebbe chiesto ... Leggi su huffingtonpost

