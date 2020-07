“Liberate Britney Spears da suo padre”: anche Chiara Ferragni si unisce all’appello virale (Di mercoledì 15 luglio 2020) L’appello per “liberare” Britney Spears a cui partecipa anche Chiara Ferragni Sui social spopola l’hashtag #FreeBritney, che i fan di Britney Spears hanno diffuso per chiedere che la cantante venga ‘liberata’ dalla tutela legale del padre, a cui è sottoposta dal 2008, dopo aver sofferto un pesante crollo psicologico. Secondo alcune indiscrezioni, Jamie Spears starebbe impedendo alla figlia di vivere una vita normale, controllando la sua carriera e la sua vita privata, e ora vorrebbe prolungare lo stato di tutela nonostante la popstar abbia mostrato notevoli progressi. anche Chiara Ferragni ha aderito alla campagna, approfittando della sua ... Leggi su tpi

