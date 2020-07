L'horror italiano e "le idee che potrebbero salvarlo", secondo Paola Barbato (Di mercoledì 15 luglio 2020) La sceneggiatrice di Dylan Dog Paola Barbato ha parlato a UltraPop Festival delle sue idee per salvare il cinema horror italiano e di nuove suggestioni da brivido. La nota sceneggiatrice di Dylan Dog Paola Barbato ci ha spiazzato durante il nostro Ultrapop Festival, con una visione davvero interessante di come ha visto l'evoluzione del cinema horror italiano: le belle idee lo salveranno davvero? Paola Barbato ha commentato sul nostro canale Twitch di Movieplayer che, secondo lei, il cinema horror nel tempo, in particolare quello italiano, è cambiato, adattandosi alle esigenze del pubblico e del mercato: "Da un certo momento in ... Leggi su movieplayer

Tellusfolio : Il cinema horror italiano 1970 – 1990 di Federico Tadolini - IGNitalia : #RemotheredBrokenPorcelain, il sequel del gioco horror italiano, arriverà in ritardo rispetto alle previsioni. - duca86 : È un horror? Un dramma sociale? Un film d’autore? Oppure è un miracolo che raramente s’incontra nel cinema italiano… - kalas_it : Remothered Broken Porcelain: l'uscita dell'horror italiano è stata rinviata - Asgard_Hydra : Remothered Broken Porcelain: l'uscita dell'horror italiano è stata rinviata -