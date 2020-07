L’ex lo denuncia per violenza sessuale: arrestato 19enne napoletano (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoGropello Cairolo (Pv) – Un giovane giardiniere di 19 anni residente a Sant’Antimo (Napoli), con precedenti di polizia, è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari dai Carabinieri della stazione di Gropello Cairolo, in provincia di Pavia, a seguito di una denuncia presentata nei suoi confronti da una donna di 42 anni che vive nello stesso comune del napoletano, con la quale aveva avuto una relazione sentimentale. Il ragazzo, rintracciato in un hotel del centro Iomellino, sarà chiamato a difendersi dalle pesanti accuse di atti persecutori, violenza sessuale aggravata, estorsione e lesioni personali aggravate. Per il momento si trova ristretto agli arresti domiciliari presso la residente del titolare della ditta di Cassina de’ Pecchi ... Leggi su anteprima24

