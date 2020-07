Lendlease seleziona E.ON ed Enel X come partner Energetici per MIND Milano Innovation District (Di mercoledì 15 luglio 2020) (Teleborsa) – Lendlease, gruppo internazionale che opera nel real estate, infrastrutture, asset management e rigenerazione urbana, ha reso noto di aver definito le linee guida strategiche per lo sviluppo dell’intera infrastruttura energetica di MIND Milano Innovation District e di aver selezionato E.ON e Enel X (società del Gruppo Enel) come Energy partner – a seguito di una procedura competitiva di natura privatistica avviata a inizio anno – con cui andrà a definire nei prossimi mesi un accordo di sviluppo di lungo periodo – 25 anni – finalizzato alla costituzione di due società operative che progetteranno, realizzeranno e gestiranno le nuove infrastrutture ... Leggi su quifinanza

