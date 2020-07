L'emergenza è finita o no? Rivolta dei virologi: 'Imbecille chi costringe giovani a non socializzare' (Di mercoledì 15 luglio 2020) L'emergenza è finita? Oppure l'aumento di morti - 34.984. in totale in Italia e 578 mila nel mondo - è la dimostrazione che non dobbiamo abbassare la guardia? Solo ieri il direttore dello di Roma, ... Leggi su leggo

Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha ricevuto il Comandante della #DiamondPrincess Gennaro Arma al quale ha consegnato l'on… - matteosalvinimi : Prolungare lo “stato di emergenza” fino a fine anno??? Una follia. Alle 18.30 lo dirò qui in Senato al ministro del… - VittorioSgarbi : Se a dirci che non c’è alcuna emergenza è l’Istituto Superiore della Sanità... - add966 : RT @FuoridaquestaUe: Ieri sono morte 640 persone per problemi al sistema circolatorio, 500 per tumore, 180 per malattie respiratorie. 11… - ChiodiDonatella : RT @ivocamic: AIFA, PRECARI TUTTI A CASA Vogliono lo stato d'emergenza ma licenziano i lavoratori della sanità @Storace: così il governo t… -

Ultime Notizie dalla rete : emergenza è Covid-19, le questioni irrisolte dello stato di emergenza Formiche.net Viaggio in solitaria? gli italiani ora dicono di sì

L’emergenza Coronavirus ha cambiato le abitudini degli italiani quando si tratta di scegliere la compagnia di viaggio. Prima del Covid i nostri connazionali concepivano la vacanza quasi esclusivamente ...

“Lopalco candidato? Ora si dimetta immediatamente da task force”

Bari, 14 luglio 2020. “Abbiamo sempre avuto il massimo rispetto per il professor Lopalco, che non possiamo far altro che ringraziare per il lavoro svolto a capo della task force regionale per l’emerge ...

L’emergenza Coronavirus ha cambiato le abitudini degli italiani quando si tratta di scegliere la compagnia di viaggio. Prima del Covid i nostri connazionali concepivano la vacanza quasi esclusivamente ...Bari, 14 luglio 2020. “Abbiamo sempre avuto il massimo rispetto per il professor Lopalco, che non possiamo far altro che ringraziare per il lavoro svolto a capo della task force regionale per l’emerge ...