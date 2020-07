Lecce – Fiorentina – Ultime dai campi – Formazioni Ufficiali (Di mercoledì 15 luglio 2020) Lecce – Fiorentina rientra nel programma del mercoledì della 33° giornata del campionato di Serie A 2019/20. La partita si gioca tra poco, alle 21.45, allo Stadio Via del Mare di Lecce, sede delle partite interne della squadra salentina. La gara si gioca a porte chiuse per le norme anticontagio dovute alla pandemia da Covid19 che ha interrotto la stagione calcistica nello scorso inverno. Squadre distanti in classifica sette punti ma reduci entrambe da alcuni risultati utili consecutivi. La viola difende il distacco dall’assalto di un Lecce che cerca punti salvezza. La gara sarà trasmessa da DAZN. Lecce – Fiorentina Ultime dai campi Le squadre si affrontano in una città molto calda nonostante ... Leggi su giornal

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - goal : Cristiano Ronaldo in Serie A in 2020 ???? ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorent… - CarolRadull : Today's Serie A Fixtures: AC Milan vs. Parma 8.30pm Bologna vs. Napoli 8.30pm Sampdoria vs. Cagliari 8.30pm AS… - Fantacalciok : Serie A, Lecce – Fiorentina: le formazioni ufficiali della partita - _laJoya10 : Punti fatti con la Juve Stagione 19/20 Napoli 3 Milan 3 Verona 3 Lazio 3 Sassuolo 1 Lecce 1 Fiorentina 1 Atalanta 1… -