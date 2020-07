Lecce-Fiorentina oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2019/2020 (Di mercoledì 15 luglio 2020) Lecce-Fiorentina sarà visibile oggi in tv: ecco il canale, l’orario e le informazioni sulla diretta streaming del match valido per la trentatreesima giornata di Serie A 2019/2020. Sfida salvezza delicatissima al Via del Mare, con i padroni di casa che vincendo risucchiano proprio i viola nella corsa per non retrocedere. Gli ospiti in caso di vittoria potrebbero invece dirsi salvi, fischio d’inizio alle ore 21.45 di mercoledì 15 luglio. diretta tv su Dazn 1, streaming su Dazn. Leggi su sportface

