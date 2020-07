Leao: “Voglio dimostrare tutto il mio potenziale” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Rafael Leao ha superato il ballottaggio con Ante Rebic e partirà titolare nella sfida di questa sera contro il Parma. Il calciatore ex Lilla ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole: “Dopo essere subentrato è la mia occasione per dimostrare il mio potenziale, e anche oggi penso di fare lo stesso”. Foto: profilo Twitter Milan L'articolo Leao: “Voglio dimostrare tutto il mio potenziale” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

ParmaLiveTweet : Milan, Leao: 'Dopo aver dimostrato il mio potenziale oggi voglio ripetermi' - RealMarco94 : @rizzia0 voglio vedere come si dispongono in campo, serviranno come il pane gli strappi di Leao e gli aiuti di bona… - rizzia0 : @saveriocamba inizio ripresa mette bennacer sono sicuro,spero leao non stia esterno lo voglio seconda punta alle spalle di ibra - ric_________ : @AntoVitiello Leao ti voglio carico - RiccardoLana2 : RT @ApacheRossonero: Schick-Leao anche no è li davanti..Io voglio gente con il sangue agli occhi,che ultimamente con i cerbiattini con i pi… -

