Le voci sullo strano flirt dell’estate: Marco Borriello e la ex di Eros Ramazzotti [FOTO] (Di mercoledì 15 luglio 2020) E’ stata definita la stana coppia dell’estate. Marco Borriello è stato ricordato come un ottimo calciatore, in grado di fare la differenza anche in Serie A. Ha indossato le maglie di importanti squadre: Milan, Roma e Juventus su tutte. Ma è anche considerato come un grande conquistatore di donne, sono tanti i flirt da registrare nella sua vita, alcuni con donne famosissime. Adesso è stata lanciata una nuova notizia, che ha riempito le pagine di gossip. Secondo quanto riporta ‘Chi’ l’ex calciatore e Marica Pellegrinelli sono stati avvistati nello studio della terapista estetica brasiliana Joice Rodriguez. “L’ex moglie di Eros si è goduta un lungo trattamento estetico, mentre l’ex calciatore la aspettava. Poi, hanno preso un gelato tutti ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : Le voci sullo strano flirt dell'estate: #MarcoBorriello e la ex di #ErosRamazzotti [FOTO] - - AlessiaSLorenzi : RT @AlessiaSLorenzi: Souvenir, oggetti vari, Castel Sant'Angelo, Fontana di Trevi, saldi, Caffetteria, souvenir, Altare della Patria, Bus i… - salidaparallela : RT @AlessiaSLorenzi: Souvenir, oggetti vari, Castel Sant'Angelo, Fontana di Trevi, saldi, Caffetteria, souvenir, Altare della Patria, Bus i… - Carmela_oltre : RT @AlessiaSLorenzi: Souvenir, oggetti vari, Castel Sant'Angelo, Fontana di Trevi, saldi, Caffetteria, souvenir, Altare della Patria, Bus i… - AlessiaSLorenzi : Souvenir, oggetti vari, Castel Sant'Angelo, Fontana di Trevi, saldi, Caffetteria, souvenir, Altare della Patria, Bu… -

Ultime Notizie dalla rete : voci sullo Lo voci sullo strano flirt dell’estate: Marco Borriello e la ex di Eros Ramazzotti [FOTO] CalcioWeb Hellblade 2: il reveal trailer gira in Real Time

Alla fine dello scorso anno Phil Spencer, sul palco dei The Game Awards 2019, svelò Xbox Series X in modo del tutto inaspettato. Insieme ad essa fu svelato anche un inatteso sequel: Senua’s Saga: Hell ...

Inter, Bastoni: "Conte mi ha dato tantissimo"

Sulle voci su un possibile addio dell'allenatore nerazzurro a fine stagione, Alessandro Bastoni è tranquillo: "E' un processo che stiamo facendo tutti insieme, quindi è importante che continuiamo tutt ...

Alla fine dello scorso anno Phil Spencer, sul palco dei The Game Awards 2019, svelò Xbox Series X in modo del tutto inaspettato. Insieme ad essa fu svelato anche un inatteso sequel: Senua’s Saga: Hell ...Sulle voci su un possibile addio dell'allenatore nerazzurro a fine stagione, Alessandro Bastoni è tranquillo: "E' un processo che stiamo facendo tutti insieme, quindi è importante che continuiamo tutt ...