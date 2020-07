Le ultimissime sulle probabili formazioni di Torino-Genoa (Di mercoledì 15 luglio 2020) Nella giornata di domani, ci sarà lo scontro salvezza in Serie A tra Torino e Genoa. Pochi dubbi di formazione da ambo le parti. I granata ritrovano Zaza e dovrebbero schierarsi con un 3-4-1-2: tra i pali andrà Sirigu; il terzetto difensivo dovrebbe essere composto da Izzo, N’Kolou e Bremer; a centrocampo dovrebbero agire Meitè e Rincon, mentre sugli esterni pare certa la presenza dal primo minuto di De Silvestri e Ansaldi; in avanti spazio alla coppia formata da Zaza e Belotti. Non dovrebbe subire particolari modifiche neanche la formazione del Genoa che scenderà in campo con un 4-3-1-2: tra i pali agirà Perin; la linea difensiva dovrebbe essere composta da Biraschi, Goldaniga, Zapata e Masiello; davanti la difesa ci sarà Schone, mentre le mezze ali saranno Behrami e Cassata; Iago Falque ... Leggi su alfredopedulla

cn1926it : #Demme all’intervallo: “Abbiamo perso troppo palle. Dobbiamo giocare di più sulle fasce” - clikservernet : Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lecce- Fiorentina - clikservernet : Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sampdoria- Cagliari - Noovyis : (Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sampdoria- Cagliari) Playhitmusic - - Noovyis : (Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lecce- Fiorentina) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : ultimissime sulle Riforma Pensioni quota 100, ultime news, Brambilla: 'In arrivo una Fornero bis' Pensioni Per Tutti LECCE-FIORENTINA 1-3, Rivivi il LIVE di FV!

23.40 - Termina qui anche la nostra diretta testuale: restate con FirenzeViola.it per tutte le notizie e le voci dal post-partita. 23.39 - Un primo tempo dominato, un secondo di controllo e la Fiorent ...

Aggiornamento METEO WEEKEND: ecco tutte le ultime NOVITA'

PRIMA PARTE DEL WEEKEND, SABATO. La saccatura di bassa pressione che nel corso della settimana si porterà dal Mare del Nord verso il comparto settentrionale balcanico condizionerà il tempo anche su p ...

23.40 - Termina qui anche la nostra diretta testuale: restate con FirenzeViola.it per tutte le notizie e le voci dal post-partita. 23.39 - Un primo tempo dominato, un secondo di controllo e la Fiorent ...PRIMA PARTE DEL WEEKEND, SABATO. La saccatura di bassa pressione che nel corso della settimana si porterà dal Mare del Nord verso il comparto settentrionale balcanico condizionerà il tempo anche su p ...