Le Sardine oltre la soglia del ridicolo: attaccano FdI perché ha la Fiamma Tricolore nel simbolo (Di mercoledì 15 luglio 2020) Un misto tra provocazione e non conoscenza né della storia né dei partiti politici. Le Sardine continuano nel loro delirio, credendo di essere portatori del Verbo. Tutto quello che dicono loro è verità, nonostante gli scivoloni e le figuracce come quella rimediata sulla morte di Aldo Moro. Ora, per far piacere agli “amici” di sinistra, attaccano il centrodestra. E lo fanno con argomentazioni da barzelletta, ripetendo il tormentone dell’antifascismo. Le Sardine contro la Fiamma Tricolore «Lega e FdI sono noti per sviare sempre la domanda sull’antifascismo», dice Mattia Santori a L’Aria che Tira. E qui arriva la frase incredibile: «Del resto il simbolo di Fratelli d’Italia richiama la Fiamma ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Le Sardine oltre la soglia del ridicolo: attaccano FdI perché ha la Fiamma Tricolore nel simbolo… - georgeciani : @renzulli_marco @bravimabasta Bene. Questa “copia ripulita” dei 5stelle ha portato tanti di loro (oltre agli astens… - sguglielm0 : RT @Bluefidel47: Oltre al governo,sanità, Quirinale, Vaticano,parte della Magistratura, ora a rovinare l'Italia ci aggiungiamo anche i fal… - Liguglia : Oltre 2 milioni annui di stipendio all’over 30 Kjaer. “Ivan Calzini” sui cadaveri delle sardine: - LPincia : RT @Bluefidel47: Oltre al governo,sanità, Quirinale, Vaticano,parte della Magistratura, ora a rovinare l'Italia ci aggiungiamo anche i fal… -

Ultime Notizie dalla rete : Sardine oltre Le Sardine oltre la soglia del ridicolo: attaccano FdI perché ha la Fiamma Tricolore nel... Il Secolo d'Italia LETTERA/DEON AL BARETTO E CONSONNI SULLA STAMPA “E LO CHIAMANO CONTRADDITTORIO”

Facendo riferimento a un articolo pubblicato sul quotidiano on line indipendente “Corriere di Lecco” e poi riproposto su “Diario di Ballabio” – dal titolo: Ballabio, il revival di Pontiggia tra ...

LA LETTERA: “LO CHIAMANO CONTRADDITTORIO”

Facendo riferimento a un articolo pubblicato sul quotidiano on line indipendente “Corriere di Lecco” e poi riproposto su “Diario di Ballabio” – dal titolo: Ballabio, il revival di Pontiggia tra ...

Facendo riferimento a un articolo pubblicato sul quotidiano on line indipendente “Corriere di Lecco” e poi riproposto su “Diario di Ballabio” – dal titolo: Ballabio, il revival di Pontiggia tra ...Facendo riferimento a un articolo pubblicato sul quotidiano on line indipendente “Corriere di Lecco” e poi riproposto su “Diario di Ballabio” – dal titolo: Ballabio, il revival di Pontiggia tra ...