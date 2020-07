Le mascherine riducono l’ossigeno nel sangue? Ecco l’esperimento (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il dottor Maitiu O Tuathail ha indossato sei mascherine assieme per dimostrare che questi dispositivi di protezione individuale non riducono i livello di ossigeno nel sangue. Tra coloro che sono contrari all’uso delle mascherine anti-Coronavirus, molti sostengono che indossando questi dispositivi si riduca il livello di ossigeno nell’organismo. Niente di più falso, e per dimostrarlo … L'articolo Le mascherine riducono l’ossigeno nel sangue? Ecco l’esperimento è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Il dottor Maitiu O Tuathail ha indossato sei mascherine assieme per dimostrare che questi dispositivi di protezione individuale non riducono i livello di ossigeno nel sangue. Tra coloro che sono ...

Mentre la prima ondata continua a mietere vittime negli Stati Uniti e in America Latina, l'Europa dove i numeri dei contagi sono molto più contenuti adotta misure per evitarne una seconda. La mascheri ...

