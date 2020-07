Le leggi dell’attrazione: come sedurre ciascun Segno Zodiacale (Di mercoledì 15 luglio 2020) L’estate è la stagione dell’amore e del flirt, non ce n’è. Anche se quest’anno vi saranno numerose restrizioni in fatto di sicurezza – niente baci e abbracci, distanza di almeno un metro e mascherina –, nulla ci fermerà dal mettere in atto tutti i meccanismi di seduzione per conquistare l’altro, anzi diventerà ancor più una bella sfida. Leggi su vanityfair

zahidwa97228599 : @Laila1231320 Potrebbero, ma spesso dominano le leggi dell'attrazione fisica, l'erotismo, I misteri d'intimita, amb… -

Ultime Notizie dalla rete : leggi dell’attrazione Riformatori prima votano legge cementificazione e poi chiedono: “Inserire paesaggio sardo nella lista Unesco” Cagliaripad