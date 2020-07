Le Bureau – Sotto Copertura: Louis Garrel new entry della quinta stagione (Di mercoledì 15 luglio 2020) Le Bureau - Sotto Copertura 5 Nuove avventure calate nel mondo dello spionaggio internazionale stanno per arrivare su Sky Atlantic. Parte questa sera – alle 21.15 – la quinta stagione di Le Bureau – Sotto Copertura, la serie francese creata da Éric Rochant, che vede in in azione l’attore Mathieu Kassovitz nei panni dell’agente segreto Guillame Debailly, nome in codice Malotru. Un altro grande attore del cinema francese si unisce al cast per questa quinta stagione: si tratta di Louis Garrel (ha recitato, tra gli altri, in The Dreamers – I sognatori, Saint Laurent e L’ufficiale e la spia), che interpreta l’agente segreto ... Leggi su davidemaggio

Accanto a Mathieu Kassovitz e Mathieu Amalric, nel cast dei nuovi episodi del poliziesco francese anche Louis Garrel, diretti da Jacques Audiard. Debutterà stasera su Sky Atlantic e NOW TV la quinta s ...

Le Bureau – Sotto Copertura

– Sotto copertura 5 stagione debutta su Canal+, in Francia, il 6 aprile 2020. In quella data vanno in onda i primi due episodi di questo ciclo. Lo stesso schema è adottato nel nostro Paese. Le Bureau ...

