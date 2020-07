Le agevolazioni INPS del bonus diabete 2020, come richiederlo e requisiti (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il bonus diabete è tra gli argomenti più discussi di questo periodo, tra domande ancora in sospeso e dubbi da sciogliere. Appurato che non si tratta di una bufala, in questo articolo vi abbiamo anche parlato dei requisiti per l'ottenimento dell'agevolazione. come riportato da 'affaritaliani.it', nel nostro Paese sono più di 3,5 milioni i soggetti affetti dalla patologia (circa un milione ne è affetta senza nemmeno saperlo). Possono beneficiare del bonus diabete gli utenti che soffrono di diabete mellito di tipo 1 e 2 con problemi micro-macroangiopatiche ed espressioni cliniche di medio grado (invalidità tra il 41 ed il 50%), gli insulino-dipendenti (con scarso controllo metabolico e un'iperlipidemia e con crisi ipoglicemiche ... Leggi su optimagazine

Occupazione, a maggio cenni di ripresa: +40,4% le assunzioni. "Primi segnali positivi"

