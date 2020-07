Lavori Abc, ecco le zone che resteranno senz’acqua a Napoli (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – ABC informa che nell’ambito della manutenzione programmata della rete idrica dovrà effettuare un intervento di ottimizzazione del sistema di alimentazione del Serbatoio di Capodimonte. Per tale motivo a partire dalle ore 23 di giovedì 16 luglio e fino alle ore 17 di venerdì 17 luglio per garantire l’alimentazione al serbatoio cittadino saranno effettuate manovre sul sistema di adduzione che determineranno la riduzione di pressione con probabile disalimentazione dei piani alti e medio alti nelle ore di punta e fenomeni di trascinamento dei sali depositati nelle condotte, senza alterazione delle caratteristiche di purezza batteriologica, nei quartieri di: • Barra • Ponticelli • San Giovanni a Teduccio • Poggioreale • Zona Industriale Le manovre connesse alla chiusura e ... Leggi su anteprima24

