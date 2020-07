Laura Chiatti, quanto amore nella dedica: “La vita che dai” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Laura Chiatti compie 38 anni e per il suo compleanno una persona davvero molto speciale le ha scritto una tenera dedica: “La vita che dai” Laura Chiatti, Fonte foto: Instagram (@LauraChiatti82)Sempre bellissima e molto amata dai fan, Laura Chiatti continua lasciare senza parole i suoi tantissimi seguaci con i tanti scatti e le diverse stories pubblicate sulla sua pagina Instagram. Oggi, 15 luglio 2020, la bella attrice e modella compie ben 38 anni e per l’occasione il suo splendido marito, Marco Bocci, ha deciso di lasciare sulla sua pagina social una dedica davvero molto dolce. I due, come sicuramente già sapranno i tanti fan, sono sposati dal 2014 quando ... Leggi su chenews

OnlyPopPlease1 : RT @Raicomspa: Tanti auguri a Laura Chiatti ?????? Da rivedere nel film di Marco Ponti 'Io che amo solo te, disponibile su: iTunes https://t.… - annachiara234 : RT @jan_novantuno: Laura Chiatti e Elle Fanning in Somewhere di Sofia Coppola, 2010. - jan_novantuno : Laura Chiatti e Elle Fanning in Somewhere di Sofia Coppola, 2010. - ResiStefano : RT @Raicomspa: Tanti auguri a Laura Chiatti ?????? Da rivedere nel film di Marco Ponti 'Io che amo solo te, disponibile su: iTunes https://t.… - franco_sala : RT @ninofrassicaoff: BUON COMPLEANNO LAURA CHIATTI! -