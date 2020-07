L'assurda situazione dei medici di famiglia, lasciati soli contro il Covid-19 (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il segretario nazionale dei medici di medicina generale Silvestro Scotti denuncia la situazione paradossale dei medici di famiglia che non hanno strumenti terapeutici contro il Covid-19: anche l'... Leggi su globalist

Miti_Vigliero : RT @globalistIT: L'assurda situazione dei medici di famiglia, lasciati soli contro il Covid-19 - globalistIT : L'assurda situazione dei medici di famiglia, lasciati soli contro il Covid-19 - robergtan : @1NTAENSE Non credo perché per un po' è stata prima quindi quello non dovrebbe cambiare. Però davvero è assurda questa situazione - kiaracarta : @FullMoonInTDark Assolutamente, hanno aspetto e abitudini molto differenti! Oltretutto se glielo ha fatto pagare a… - notiziepolitica : RT @ultimenotizie: #Conte: 'fino a quando il concessionario sarà Autostrade il ponte (Morandi ndr.) non può che essere automaticamente affi… -

Ultime Notizie dalla rete : assurda situazione «Sono allibito, si brancola nel buio e la situazione è assurda» Ticinonline Migranti a Lampedusa, l'allarme della polizia: "Sistema in tilt, non ce la facciamo più"

I continui sbarchi di migranti sull'isola di Lampedusa stanno rendendo la gestione sempre più difficile. Per far fronte alle esigenze, la polizia impiega tutte le forze possibili, ma il sistema è il t ...

L'assurda situazione dei medici di famiglia, lasciati soli contro il Covid-19

"Arriviamo così all'assurdo che io posso andare a visitare un paziente a ... ricordando che "al momento la situazione è questa", anche se si continua a indicare nel medico di famiglia e nel territorio ...

I continui sbarchi di migranti sull'isola di Lampedusa stanno rendendo la gestione sempre più difficile. Per far fronte alle esigenze, la polizia impiega tutte le forze possibili, ma il sistema è il t ..."Arriviamo così all'assurdo che io posso andare a visitare un paziente a ... ricordando che "al momento la situazione è questa", anche se si continua a indicare nel medico di famiglia e nel territorio ...