L’arte guarisce con febbri allucinatorie (Di giovedì 16 luglio 2020) Situazioni estreme, torture indicibili, un immaginario claustrofobico costellato di soprusi e degrado, un teatro di violenze che crocifigge in nome della religione o di conflitti etnici. Non invita certo alla pura contemplazione il percorso della mostra Inhuman (a cura di Giusy Caroppo, visitabile fino al 18 ottobre), che prende il via nei sotterranei del Castello di Barletta per riverberarsi nella storia inquieta del nostro presente. Del resto, non si può pensare a una incursione «comoda» quando a esporre ci sono … Continua L'articolo L’arte guarisce con febbri allucinatorie proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

zazoomblog : L’arte guarisce con febbri allucinatorie - #L’arte #guarisce #febbri -

Ultime Notizie dalla rete : L’arte guarisce L'arte guarisce con febbri allucinatorie | il manifesto Il Manifesto