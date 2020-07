Lampedusa: emergenza sbarchi o emergenza razzismo? (Di mercoledì 15 luglio 2020) Da alcuni giorni l’arrivo a Lampedusa di un migliaio di migranti e di poche centinaia nelle coste meridionali ha creato una disgustosa competizione fra sindaci, governatori di regioni meridionali e giornalisti arruolati nel moltiplicare l’allarme “invasione”. A parte il fatto che a giugno quest’anno ne sono arrivati quasi la metà dell’anno scorso ed in Italia gli arrivi in 4 anni si siano ridotti dell’85%, i fabbricanti di paura e di odio hanno trovato il capro espiatorio: se un migrante, partito … Continua L'articolo Lampedusa: emergenza sbarchi o emergenza razzismo? proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

