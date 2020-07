L’altro finale de Le Ragazze del Centralino, Blanca Suarez racconta la scena extra negli anni ’80 (tagliata) (Di mercoledì 15 luglio 2020) Le Ragazze del Centralino si è conclusa con i 5 episodi della sesta parte, arrivati su Netflix lo scorso 3 luglio, con un finale brutale ed altamente emotivo (qui la nostra recensione). Ma c'è qualcosa dell'epilogo delle avventure di Lidia, Marga, Carlota ed Oscar che il pubblico non ha visto. C'era anche un altro finale de Le Ragazze del Centralino, o meglio, una scena aggiuntiva che non è stata mostrata e che avrebbe contribuito ad addolcire quella conclusione così drammatica della serie spagnola targata Bambú Producciones. SPOILER! Non un finale alternativo in senso stretto, ma piuttosto una scena extra che è stata tagliata al montaggio ... Leggi su optimagazine

lili285 : @CalcioPillole Oggi è il giorno in cui il Re ( alias @Cristiano ) due anni fa atterrava in quel di Torino per comin… - mittdolcino : Siamo alle minacce dichiarate [di Hillary Clinton contro Trump]: bene direi, almeno uno dei due vincerà tutto (e l'… - wordsaswind : Tra l'altro condividiamo la sfiga e oggi è stata una giornata un po' così a lavoro ma ci siamo risollevati a vicend… - xxfede99 : @lysspocoseria E tra l'altro dopo gli emendamenti ci sarà il voto finale alla Camera..e poi passerà al Senato, dove… - mikedells : lo sciacallo Giletti a te , in altro periodo , non l'avrebbe data. E poi quella sua intervista a te con la frase f… -

Ultime Notizie dalla rete : L’altro finale Il decreto “riaperture” è legge. Oggi ok finale della Camera Quotidiano Sanità