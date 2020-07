L'agente di Schick: "Milan? Nessun contatto ma Rangnick lo conosce bene..." (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di novità per Patrik Schick, che nel giro di poco più di un mese vedrà stravolta la sua vita. Sia sul lato privato, dove sposerà la sua fidanzata storica Hana per un matrimonio che, tra pandemia e impegni calcistici, ha dovuto ritardare di qualche mese. Sabato prossimo si sposerà a Praga, per poi tornare a Lipsia dove continuerà a preparare il prossimo impegno della squadra di Nagelsmann, cioè i quarti di finale di Champions League - in programma il 13 agosto in gara secca - contro... Leggi su 90min

