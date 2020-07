Lacazette strizza l’occhio all’Italia: il francese ha scelto la sua prossima destinazione (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il 27 luglio la Premier League chiuderà i battenti della stagione 2019/2020. I Gunners hanno largamente deluso le aspettative trovandosi attualmente al nono posto con la flebilissima speranza di riacciuffare le squadre che stanno davanti. L'ultimo posto valido per l'Europa League dista solamente cinque punti, ma la squadra di Arteta nelle ultime due uscite ha mostrato una certa involuzione.Lacazette IN ORBITA JUVENTUScaption id="attachment 988599" align="alignnone" width="300" Lacazette (getty images)/captionA rendere più complicate le cose in casa Arsenal sono anche le voci di mercato. Secondo quanto riportato da Don Balon infatti, una delle punte di diamante della squadra a fine anno potrebbe dire addio. Si tratta di Alexandre Lacazette, che in questa stagione non ha sicuramente brillato. L'ex Lione ha messo a ... Leggi su itasportpress

