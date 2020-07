La stagione teatrale di Codroipo si chiude all’aperto a Villa Manin (Di mercoledì 15 luglio 2020) La stagione teatrale 2019/2020 di Codroipo, dopo lo stop causa COVID-19, si conclude all’aperto nella cornice di Villa Manin di Passariano, grazie alla collaborazione tra Comune, Circuito ERT ed ERPAC. Due sono gli appuntamenti che mancano per completare il cartellone: il primo si terrà domani,giovedì 16 luglio, alle ore 19 e vedrà salire sul palco di Villa Manin Angela Finocchiaro e Daniele Trambusti con Bestia che sei di Stefano Benni; il reading sostituisce lo spettacolo Ho perso il filo, con protagonista la stessa Finocchiaro, non andato in scena lo scorso 18 ... Leggi su udine20

TeatroQuirino : Con grande gioia annunciamo la stagione teatrale 2020/2021 ?? Ecco i dodici nuovi spettacoli, a cui si aggiungeranno… - KataMustakallio : RT @parcostiantica: Questa sera, 14 luglio 2020, al via la stagione teatrale dell'Ostia antica Festival con l'Orchestra Sinfonica Città di… - GianniMaritati : RT @parcostiantica: Questa sera, 14 luglio 2020, al via la stagione teatrale dell'Ostia antica Festival con l'Orchestra Sinfonica Città di… - parcostiantica : Questa sera, 14 luglio 2020, al via la stagione teatrale dell'Ostia antica Festival con l'Orchestra Sinfonica Città… - marketingpmi : RT @parcostiantica: Da domani 14 luglio 2020 riprende la stagione teatrale dell'Ostia Antica Festival al Teatro romano di Ostia antica. Qui… -

Ultime Notizie dalla rete : stagione teatrale Rassegna di teatro e musica all'imbrunire Teatri Online Notte di musica al Teatro Romano: Paolo Fresu, Luca Aquino e l’Ofb in concerto

Dopo il grandissimo successo del 12 luglio scorso, l’Ofb si appresta ad esibirsi nuovamente sul palco del Teatro Romano di Benevento nella serata del 16 luglio 2020. Due i turni orari ideati per conte ...

Mondo Rai /Appuntamenti e novità

Dai ricordi di Gino Cervi in “Le inchieste del commissario Maigret” alla corrispondenza con Thomas Beckett, per strappargli il sì alla versione televisiva di “Finale di partita”; dal suo paragonarsi a ...

Dopo il grandissimo successo del 12 luglio scorso, l’Ofb si appresta ad esibirsi nuovamente sul palco del Teatro Romano di Benevento nella serata del 16 luglio 2020. Due i turni orari ideati per conte ...Dai ricordi di Gino Cervi in “Le inchieste del commissario Maigret” alla corrispondenza con Thomas Beckett, per strappargli il sì alla versione televisiva di “Finale di partita”; dal suo paragonarsi a ...