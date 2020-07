La società statunitense Moderna ha annunciato: al via la fase finale dei test per il vaccino anti covid (Di mercoledì 15 luglio 2020) La società statunitense Moderna ha annunciato che a fine luglio partirà la fase finale dei test per il vaccino anti covid. La sperimentazione andrà avanti fino a fine ottobre. Moderna è la prima ... Leggi su globalist

