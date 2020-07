La sobria auto di Maradona ha luci e sirene della polizia (VIDEO) (Di mercoledì 15 luglio 2020) La Pibemobile ha le luci e la sirena della polizia. Per il resto è una sobria Bmw da 200.ooo euro. Diego Armando Maradona la usava tranquillamente per andare agli allenamenti a La Plata, dove guida il Gimnasia, prima del lockdown. Il VIDEO del suo arrivo a sirene spiegate è stato rilanciato da Diario Hoy su Twitter, diventando immediatamente virale. Gli accessori da tutore della legge sono ovviamente vietati, ma vuoi mettere farsi strada nel traffico argentino fingendo di essere un poliziotto quando sei invece, solo, Diego Maradona? L'articolo La sobria auto di Maradona ha luci e sirene della ... Leggi su ilnapolista

