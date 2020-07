La Roma spreca e soffre, ma vince: 2-1 al Verona firmato Veretout-Dzeko (Di mercoledì 15 luglio 2020) La Roma ottiene la terza vittoria consecutiva e si mantiene al quinto posto. Battuto 2-1 il Verona dopo una gara in cui i giallorossi hanno sprecato l'impossibile e rischiato il pari degli scaligeri. Il successo permette a Fonseca di rimanere al quinto posto davanti a Milan e Napoli. AS Roma v Hellas Verona - Serie A Si parte subito con un gol mangiato da Mancini al 4', con il difensore che tutto solo a pochi passi dalla porta - su sviluppi di un corner - calcia alto e si dispera (e anche... Leggi su 90min

corgiallorosso : LIVE Roma-Hellas Verona 0-0 – 5' Mancini spreca il vantaggio - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale A MENTE FREDDA, EP. 40 – La Penna disastroso, ma il Napoli… - zazoomblog : Brescia-Roma 0-0 La Diretta Kalinic spreca di testa Perez calcia in diagonale a lato - #Brescia-Roma #Diretta… - corgiallorosso : LIVE Brescia-Roma 0-0 – 30' Kalinic spreca di testa il vantaggio - Mimmo52Lukas : @Yi_Benevolence @FmMosca a roma zingaretti spreca 13mln in mascherine mai arrivate la procura continua a dormire.. -

Ultime Notizie dalla rete : Roma spreca La Roma spreca e soffre, ma vince: 2-1 al Verona firmato Veretout-Dzeko 90min Roma-Verona 2-1, le pagelle giallorosse: Dzeko segna e spreca, Ibanez cresce ancora

La Roma supera 2-1 il Verona grazie al rigore di Veretout e alla "capocciata" di Dzeko. Queste le pagelle della squadra allenata da Fonseca. PAU LOPEZ 5,5 - Sul gol poteva fare poco, ma dà sempre la s ...

La Roma spreca e soffre, ma vince: 2-1 al Verona firmato Veretout-Dzeko

Si parte subito con un gol mangiato da Mancini al 4', con il difensore ...

La Roma supera 2-1 il Verona grazie al rigore di Veretout e alla "capocciata" di Dzeko. Queste le pagelle della squadra allenata da Fonseca. PAU LOPEZ 5,5 - Sul gol poteva fare poco, ma dà sempre la s ...Si parte subito con un gol mangiato da Mancini al 4', con il difensore ...