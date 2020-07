La Roma licenzia Petrachi 'per giusta causa' (Di mercoledì 15 luglio 2020) La Roma ha licenziato il direttore sportivo Gianluca Petrachi. Quasi un mese dopo la sospensione ufficiale voluta dal club, 18 giugno,, all'ormai ex direttore sportivo è stata inviata una lettera di ... Leggi su gazzetta

ilfoglio_it : Con un post apparso sul blog, il fondatore licenzia la sindaca di Roma: 'Non ti meritano'. Un successo del Pd - di… - sportli26181512 : La Roma licenzia Petrachi 'per giusta causa'. Ora si passa al tribunale: La Roma licenzia Petrachi 'per giusta caus… - Gazzetta_it : La #Roma licenzia #Petrachi: “Per giusta causa” - GDS_it : Dopo la sospensione, la #Roma licenzia il ds #Petrachi - ilnapolionline : 'Giusta causa', la Roma licenzia il ds Gianluca Petrachi - -