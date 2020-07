La Roma licenzia Petrachi "per giusta causa". La vicenda può finire in tribunale (Di mercoledì 15 luglio 2020) La Roma ha licenziato Gianluca Petrachi, Direttore Sportivo. Dopo circa un mese dalla sospensione dal club (18 giugno, ndr), la società capitolina ha inviato una lettera di licenziamento per giusta causa al dirigente. Il motivo non risulta ancora del tutto chiaro o, almeno, non è arrivata una comunicazione ufficiale da parte di Pallotta. La Roma però non ha gradito certe esternazioni pubbliche di Gianluca Petrachi. Empoli v Torino FC - Serie A La questione potrebbe finire in tribunale anche... Leggi su 90min

ilfoglio_it : Con un post apparso sul blog, il fondatore licenzia la sindaca di Roma: 'Non ti meritano'. Un successo del Pd - di… - serieB123 : La Roma licenzia Petrachi per giusta causa, subentra De Sanctis - zazoomblog : La Roma licenzia Petrachi per giusta causa - #licenzia #Petrachi #giusta #causa - zazoomblog : Dopo la sospensione la Roma licenzia il direttore sportivo Petrachi - #sospensione #licenzia #direttore - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: La #Roma licenzia #Petrachi: “Per giusta causa” -