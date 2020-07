La Roma ha licenziato Petrachi per giusta causa (Di mercoledì 15 luglio 2020) La ha licenziato per giusta causa il suo ds Gianluca Petrachi a meno di un mese dalla sospensione. Il club giallorosso ha comunicato la decisione attraverso una lettera inviata la scorsa settimana ... Leggi su leggo

EuropaCalcio : #Roma, inviata la lettera a #Petrachi: licenziato il direttore sportivo - BEPPESARNO : ...La #Roma caccia #Petrachi. Nemmeno un anno ha fatto da d.s. nei giallorossi. Ben gli sta. Ha mollato il #TORO pe… - Calcio_Casteddu : Nella gara d'andata contro il #Cagliari l'ormai ds si era scagliato contro l'arbitro #Massa e contro #FabioPisacane - 51inif : Roma, Petrachi licenziato 'per giusta causa': che cosa può succedere adesso - ingrogna : RT @VoceGiallorossa: ????? Petrachi è stato licenziato: l'ex DS pronto a portare la Roma in tribunale #ASRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Roma licenziato

Rischia il baratro Roma Multiservizi, la società misto pubblico-privato (Ama è azionista al 51 per cento) che, tra gli altri interventi, cura le pulizie in molte uffici comunali (dove cura anche le me ...ROMA PETRACHI LICENZIATO – Nessuna sorpresa, era tutto nell’aria ma ora appare davvero sicuro tanto che mancherebbe soltanto l’ufficialità, come riporta Il Tempo: la storia d’amore tra la Roma e il di ...