La rivoluzione passa dalle statue: a Bristol la scultura dedicata a Black Lives Matter (Di mercoledì 15 luglio 2020) La sua è stata una delle prime teste a cadere. Il 7 giugno 2020 la scultura dedicata al commerciante di schiavi Edward Colston che si trovava a Bristol (Regno Unito) è stata abbattuta dai manifestanti di Black Lives Matter (Blm) e gettata nelle acque del porto. E ora al suo posto c’è la prima statua dedicata al movimento che ha preso forza dopo l’omicidio di George Floyd. La mattina di ieri, 14 luglio, i cittadini di Bristol si sono svegliati con un’altra statua al posto di quella di Edward Colston. La nuova statua è ispirata a Jen Reid, una manifestante di Blm che dopo l’abbattimento della statua di Colston era salita in piedi sul basamento vuoto e con il braccio alzato. Niente di ufficiale. Il ... Leggi su open.online

Maxirobby : @VotaSpartaco @LeonardoCaciopp @queequeg1901 @Gingzp Se vuoi questa è una concezione romantica carina.... Ma tra no… - siamo_la_Roma : ?? #Fonseca capace di cambiare la #ASRoma ?? Passa dal difesa a quattro a quella a tre ???? Roma senza ali, spingono… - ALICECOLOMBO5 : @martafana Più passa il tempo e più mi convinco che i mali dell'occidente nascono da quella benedetta rivoluzione - roxalbairis : RT @AlessandroCere7: 28 anni fa, + il tempo passa,+ la realtà gli dà ragione. ' L'Europa che ci viene offerta non è né libera, né giusta,… - fedebassano : RT @tinellissima: Litigate anche per la Rivoluzione Francese. Non vi passa proprio un cazzo neanche oggi insomma. -

Ultime Notizie dalla rete : rivoluzione passa La rivoluzione passa dalle statue: a Bristol la scultura dedicata a Black Lives Matter Open Far Cry 6: l'ambientazione si ispira alla rivoluzione cubana, dice il narrative director 0

L'ambientazione di Far Cry 6 si ispira alla rivoluzione cubana, ha rivelato il narrative director Navid Khavari, parlando di guerriglia e di altri aspetti dell'esperienza. NOTIZIA di Tommaso Pugliese ...

Musica Identità Rivoluzione: il programma del Festival con la direzione artistica di Eugenio Bennato

“La Storia procede con passi inattesi e spiazzanti. L'Arte riesce spesso ad anticipare, respirando tensioni ed atmosfere ancora inespresse ma pronte ad esplodere. MUSICA IDENTITÀ RIVOLUZIONE è il ...

L'ambientazione di Far Cry 6 si ispira alla rivoluzione cubana, ha rivelato il narrative director Navid Khavari, parlando di guerriglia e di altri aspetti dell'esperienza. NOTIZIA di Tommaso Pugliese ...“La Storia procede con passi inattesi e spiazzanti. L'Arte riesce spesso ad anticipare, respirando tensioni ed atmosfere ancora inespresse ma pronte ad esplodere. MUSICA IDENTITÀ RIVOLUZIONE è il ...