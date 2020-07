La rissa per le mascherine con lo spray urticante nella metro B a Roma (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il Messaggero racconta oggi di una rissa scatenata dall’assenza di mascherine sulla metro B San Paolo a Roma, finita con decine di passeggeri colpiti da spray urticante: Tutto nasce dal rimbrotto di una signora, preoccupata perché a bordo del treno un gruppo di ragazzi se ne infischia delle regole Covid. Quattro ventenni a volto scoperto, anche se sui mezzi pubblici è obbligatorio indossare la mascherina, poco inclini a mantenere le distanze di sicurezza. Da qui il rimprovero: «Dovete lasciare un posto vuoto, non vi accalcate. E copritevi la bocca quando salite a bordo, è pericoloso». Un messaggio di buon senso che però scatena la reazione dei giovani. «Non sei tu che ci devi insegnare ... Leggi su nextquotidiano

matteosalvinimi : Maxi rissa tra stranieri sulla circonvallazione Cornelia, incendio al campo Rom di via Candoni (vicino al deposito… - poliziadistato : #inostricaduti #lanostramemoria Ricordato a Potenza Francesco Tammone agente scelto della #PoliziadiStato che la se… - LiguriaNotizie : Via di Francia, marocchino condannato per rissa gira di notte nonostante divieto: denunciato - guig73 : RT @nonvotoilpd: Roma, maxi-rissa tra #RisorseINPS immigrate. Forse si stavano contendendo un posto per andare a raccogliere i pomodori con… - Azzurra6671 : @HastaSilvio @sandraebasta @ANPIBsCarmine Diciamo che ho una certa esperienza e capisco chi lancia provocazioni per la rissa. Chiaro? -

Ultime Notizie dalla rete : rissa per Roma, metro B: rissa per le mascherine, spray sui passeggeri Il Messaggero La rissa per le mascherine con lo spray urticante nella metro B a Roma

Il Messaggero racconta oggi di una rissa scatenata dall’assenza di mascherine sulla metro B San Paolo a Roma, finita con decine di passeggeri colpiti da spray urticante: Tutto nasce dal rimbrotto di u ...

Rimini, due minori denunciati per rissa in un locale

RIMINI. Violenta lite stanotte verso le 14.45 tra un gruppo di giovani che hanno aggredito alcuni dipendenti di un local ...

Il Messaggero racconta oggi di una rissa scatenata dall’assenza di mascherine sulla metro B San Paolo a Roma, finita con decine di passeggeri colpiti da spray urticante: Tutto nasce dal rimbrotto di u ...RIMINI. Violenta lite stanotte verso le 14.45 tra un gruppo di giovani che hanno aggredito alcuni dipendenti di un local ...