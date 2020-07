La responsabilità del medico competente per la Cassazione (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il ruolo del medico competenteI compiti del medico competenteLe visite medicheLa responsabilità del medico competenteIl ruolo del medico competenteTorna su Il medico competente è tenuto a un giudizio di idoneità lavorativa "specifico", che, in quanto tale, deve limitarsi alla valutazione dello stato di salute del lavoratore rispetto al rischio specifico cui è esposto nello svolgimento della mansione alla quale è adibito. Questi, per la Corte di Cassazione, sono i confini entro i quali si estende la sorveglianza sanitaria prevista dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. I compiti del medico competenteTorna su ... Leggi su studiocataldi

